Dembélé não terá direito ao teste de COVID-19

Ousmane Dembélé está vivendo uma temporada fatídica no Barcelona. Ele ficou gravemente lesionado quando começava a despontar, Valverde saiu, e recaiu quando estava prestes a retornar aos campos de jogo.

E as coisas não melhoraram com o coronavírus. Em 'El Larguero', eles confirmaram que o ex-Borussia Dortmund ficará sem teste por não estar registrado no campeonato.

Vale lembrar que, após uma lesão grave, o Barça decidiu contratar Martin Braithwaite, e Dembélé ficou sem registro na segunda metade da temporada.

Por esse motivo, ele não poderá jogar novamente, mesmo que se recupere antes do final da Liga, algo bastante improvável, já que ele já conta com 2020-21.

Ele também não passará pelos testes nesta quarta-feira com o resto de seus colegas de equipe, que irão um a um às instalações e, se tudo der certo, estarão prontos para voltar aos treinos individualmente na sexta-feira.