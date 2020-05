Dembélé não vem cumprindo os prazos para voltar aos gramados

Ousmane Dembélé deu duas boas notícias na última quarta-feira: já estava de volta aos trabalhos e havia testado negatico para COVID-19. No entanto, não demorou para as más notícias voltarem ao barcelonismo.

De acordo com diário 'AS', o atacante francês não está cumprindo os prazos previstos para a sua recuperação e consequente volta aos gramados.

Em um exame realizado na Cidade Esportiva do clube, os 'culés' identificaram que Dembélé possui uma massa muscular abaixo do esperado para o estado da sua recuperação.

A cicatriz após a sua grave lesão no tendão do bíceps femoral da coxa direita está bem, no entanto a musculatura deixa a desejar e os exercícios que deveriam ser realizados nesse estágio não podem ser realizados, algo que deve deixá-lo fora da Champions.