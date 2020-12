Dembélé perde espaço no Barcelona

Depois da derrota contra o Atlético de Madrid (1 a 0), o Barcelona teve duas vitórias seguidas. O primeiro foi em visita ao Dínamo de Kiev na Champions (4 a 0) e o segundo foi recebendo o Osasuna pelo Campeonato Espanhol (4-0).

Nesses jogos, podemos destacar Braithwaite, que vem ganhando espaço com suas últimas atuações. Seu rendimento não deixa a desejar: três gols e uma assistência. O dinamarquês ganhou a confiança de Koeman assim como Trincão, opção que vem sendo uma das primeiras substituições escolhidas pelo treinador.

Nesse contexto, Dembélé fica em terceiro ou quarto plano. Superadas suas persistentes lesões, o francês teve rendimento irregular quando esteve em campo e não consegue ter continuidade. Nesta temporada, jogou durante apenas 445 minutos divididos em dez jogos.

Com somente cinco titularidades (a última foi em 7 de novembro), ele soma três gols e uma assistência nesta campanha. Aos 23 anos, ele inicia sua quarta temporada no Barcelona e segue longe de confirmar as expectativas criadas em 2017-18, quando foi transferido do Borussia Dortmund.