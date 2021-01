Dembélé, perto do nível esperado, vai acumulando pretendentes

Os últimos jogos do Ousmane Dembélé convidam ao otimismo no Barcelona. Ele deixou uma boa sensação no final de dezembro e começou o nome de janeiro com tudo. Contra o Cornellà, o francês foi o principal culpado pela passagem do Barça.

Um desempenho que agora convence o Barça. Como diz o 'Sport', o vestiário destacou a mudança de atitude do francês, algo que fez Koeman lhe dar destaque na equipe. Griezmann também desempenhou um papel fundamental na virada dos acontecimentos.

Por isso, o que preocupa agora é o contrato de Dembélé. Se meses atrás se falava de uma possível saída, agora se teme que isso aconteça no futuro, já que o contrato termina em junho de 2022 - o mesmo ano de Mbappé -.

A comunicação já referida acrescenta que há quatro clubes à espera de saber a decisão de Dembélé de alargar ou não esse contrato. Chelsea, Manchester United, Bayern Munich e Juventus são os interessados.

As lesões, aliadas à atitude fria que caracteriza o jogador, pesam na atuação do atacante desde a sua chegada. Mas agora o Barcelona está desfrutando de um novo Dembélé. E essa regularidade cai como uma luva para todos.

Nesta primeira parte da temporada, Ousmane já disputou 19 jogos - onze como titular - e conta com seis gols e três assistências na sua conta.