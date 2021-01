Dembélé será do Atlético em, no máximo, 48 horas

Num mercado de inverno em que não se esperam grandes movimentos, Moussa Dembélé pode ser a contratação mais atraente do mercado espanhol.

O atacante francês, um dos melhores atacantes da Europa nas últimas temporadas e totalmente despercebido nesta temporada devido a uma alarmante falta de pontaria e a uma grave lesão da qual ainda se recupera, chegará ao Atlético de Madrid no período de 24 a 48 horas.

Segundo o 'Marca', o jogador espera apenas que as condições em Barajas melhorem para poder voar a Madri. Não acabou conseguindo durante o fim de semana, apesar do acordo entre o Olympique de Lyon e o Atlético ter sido total e também não nesta segunda-feira devido às consequências devastadoras da tempestade Filomena na capital espanhola.

No entanto, o seu clube ainda está perto de garantir como substituto Islam Slimani, o que tudo levaria à incorporação de Dembélé ao Atlético.

O francês de 24 anos, lesionado no braço, esteve em apenas 16 jogos nesta temporada e apenas seis como titular, com a escassa recompensa de um gol. Números um tanto estranhos, mas ele foi praticamente indiscutível na equipe do Lyon nas últimas duas temporadas, nas quais marcou 20 e 24 gols respectivamente.

Anteriormente, tinha sido igualmente voraz no Celtic, onde marcou 51 gols, e no Fulham, clube onde entre 18 e 19 anos também marcou 19 gols.

Espera-se que no Atlético de Madrid consiga acabar explodindo e, de fato, ele chega com a ideia de estar na Seleção Francesa, na qual, apesar dos bons números de gols, só foi internacional com a Sub-21