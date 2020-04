Dembélé tem boa evolução após dois meses

Segundo informação de 'Mundo Deportivo', o jogador do Barcelona apresenta uma boa evolução no tratamento da lesão muscular sofrida em 11 de fevereiro.

Inicialmente, a previsão era que a recuperação levaria seis meses. Com a paralisação causada pelo coronavírus, Dembélé teve a possibilidade de trabalhar com mais calma por saber que não perderia partidas tão cedo.

No entanto, o francês está melhorando em um ritmo que é visto com satisfação pelos médicos, que avaliam a lesão do músculo da coxa direita como a mais grave já sofrida pelo meia.

Enquanto isso, o jogador vive mais um momento de incertezas sobre seu futuro e está envolvido em especulações sobre uma possível saída do Camp Nou.