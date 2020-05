Dembélé testou negativo e treinou no CT do Barça

Ousmane Dembélé tornou-se um ator secundário do Barça desde fevereiro, quando foi diagnosticado com uma ruptura do tendão proximal do bíceps femoral da coxa direita. Depois de viver anonimamente confinado, o francês apareceu no centro de treinamento do Barcelona.

E isso foi uma notícia dupla, já que, embora o clube não o tenha confirmado em sua declaração, sua presença ali significava que havia dado um teste negativo para o coronavírus realizado na segunda-feira passada. Caso contrário, ele não teria passado pelas instalações.

Assim, Dembélé pôde continuar sua nova fase de trabalho agora que está de volta. Há três meses, ele foi submetido a uma cirurgia na Finlândia pelo Dr. Lasse Lempainen, o que significa que ele tem mais três para reaparecer.

No momento de seu discurso, a temporada havia terminado para ele. No entanto, a interrupção devido ao coronavírus e o adiamento da final da Liga dos Campeões para agosto dão certas expectativas ao jovem extremo de participar.

Em poucos dias, a competição será retomada. Se o Barça avançar etapas, dependendo do estado em que Dembélé chegar, não está descartado que ele esteja disponível. Pelo menos, essa é sua grande motivação.