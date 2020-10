Dembélé, um dos mais criticados na derrota do Barça

Os comandados de Koeman não estiveram a altura na partida contra o Getafe e acabaram sendo superados pela intensidade dos homens de Bordalás. Dembélé, que voltava ao time titular, foi um dos mais criticados.

Seus números ao final da partida explicam porque. Perdeu 16 bolas e deu sete passes errados, como apontou o diário 'Marca' e comprovou ProFootballDB, laboratório de dados de BeSoccer. O atacante terá que melhorar bastante na tomada de decisões.

O atacante esteve longe do seu melhor futebol, assim como Griezmann e De Jong. No entanto, é Dembélé quem precisa provar que merece continuar no grupo.

Koeman terá que decidir se, apesar da atuação de Dembélé, lhe dará confiança para o duelo contra o Real Madrid. Um jogo fundamental para os 'culés'.