Dembélé, uma incerteza que viajará a Lisboa

O Barcelona, jogando a vida na partida contra o Bayern, terá uma 'contratação' e meia na viagem à 'final a oito' em Lisboa.

Para começar, vai viajar um Ousmane Dembélé recuperado e muito melhorado, apesar de nem o clube nem o Setién terem confirmado se vai jogar ou não.

O francês viveu um inferno desde sua operação em 12 de fevereiro. E, apesar de se pensar que estava indo mais rápido do que os prazos previstos, a realidade diz que sua recuperação tem sido a mais lenta entre as opções planejadas.

Esta quarta-feira faz seis meses desde que ele foi operado na Finlândia e, apesar da melhora, não há certeza de que ele será contra o Bayern. Se o Barça jogou sem ele até agora, eles podem aguentar por mais alguns jogos. A última coisa que convém a ele e ao clube é uma recaída que pode ser permanente.

Quem vai viajar com o Barcelona a solo português com o futuro imediato no ar é Martin Braithwaite. O dinamarquês passou nos testes correspondentes e continuou trabalhando como se pudesse jogar.

A princípio não foi possível, mas, se o Barça tivesse resultados positivos no último minuto, a UEFA autorizou os clubes a usarem jogadores não registrados. Uma medida surpreendente que o 'AS' revelou e que, com tudo, está longe de se cristalizar para os 'culés'.