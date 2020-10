Dembelé voltou a ser titular quase um ano depois

Após a parada para as partidas das seleções, Ronald Koeman surpreendeu com uma escalação com muitas novidades no Barcelona, ​​antes do duelo contra o Getafe.

A principal novidade dos onze foi a presença de um Ousmane Dembélé que, depois de todos os rumores sobre uma possível saída, voltou a ser titular com o clube catalão... quase um ano depois!

Os problemas com lesões fizeram com que o rápido atacante francês não estivesse no início de uma partida do time desde 27 de novembro de 2019.

Naquele dia, como lembra o jornal 'AS', Dembélé acabou deixando o gramado aos 25 minutos devido a uma lesão muscular. Em 17 de outubro de 2020, ele voltou a ser escalado.

Uma boa notícia para ele antes de um jogo que acabaria com uma derrota no Coliseu. Sua atuação foi discreta e decepcionou assim como a de toda a equipe, que saiu de campo com derrota e um desempenho ofensivo muito pobre.