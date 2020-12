Demissão de Mano no Bahia teve relação com denúncia de Gerson sobre racismo?

Mano Menezes não é mais treinador do Bahia. O clube anunciou a saída do comandante horas após a derrota por 4 a 3 para o Flamengo, dentro do Maracanã, resultado que deixa o Tricolor de Aço como último time antes da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A decisão também veio na esteira dos acontecimentos posteriores à acusação de racismo feita por Gerson, meio-campista do Flamengo, em relação a Ramírez, jogador do Bahia.

“Ele me chamou de negro, c******”, disse Gérson na direção de Mano Menezes, ao acusar o jogador do Bahia de ter lhe direcionado injúrias raciais. A resposta de Mano Menezes foi um longo “ahhhh”, seguido de “agora virou malandragem?”.

“Aquele menino não ia fazer isso com o Gerson. Eu conheço o jogador, o jogador chegou agora. É um guri...”, completou o treinador em contato com o quarto árbitro da partida realizada no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gerson e Mano discutem após a acusação de racismo no Maracanã Eliminação e sequência ruim de resultados

Dentro de campo, as últimas semanas não foram boas para o Bahia treinado por Mano. A derrota para o Flamengo foi a sexta seguida, incluindo aí eliminação para o Defensa y Justicia pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão foram quatro derrotas consecutivas que reascenderam o alerta contra o rebaixamento: o Bahia tem, hoje, os mesmos 28 pontos do Vasco, equipe que abre a zona de rebaixamento, mas só não entrou no Z4 por causa dos critérios de desempate.

Postura em meio à acusação de Gerson

Ao comunicar a demissão de Mano Menezes em seus canais oficiais, o Bahia – sempre muito ativo nas lutas sociais e contra todos os tipos de preconceitos - não fez nenhuma menção de que a escolha teve algo a ver com a postura do treinador em meio à situação envolvendo Gerson.

“O Esporte Clube Bahia comunica que Mano Menezes não é mais o técnico do Esquadrão. Nesta mesma ocasião aproveitamos para anunciar que, em relação à grave acusação de racismo envolvendo o colombiano Índio Ramírez, o clube se posicionará em breve após finalizar a apuração do caso”, disse o Tricolor.

Também em comunicado oficial, Mano Menezes agradeceu a oportunidade de trabalhar no Bahia e reiterou que a decisão foi tomada após um entendimento de ambos os lados. Os canais oficiais do técnico também informaram uma posição contrária a qualquer ato de racismo.

“Sobre o jogo de hoje: Mano condena qualquer ato racismo e reitera que a violência contra quem comete não é caminho para solucionar a questão. E apoia qualquer avaliação e julgamento justo para que o futebol seja sempre referência positiva na nossa sociedade. Crescemos juntos”.

Na súmula da partida, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza relatou o seguinte sobre o episódio envolvendo Gerson e Ramírez.

"Aos 7 minutos do segundo tempo houve um conflito entre os jogadores sr. Gerson Santos da Silva, de número 8 da equipe do flamengo e do atleta da equipe do Bahia de numero 15 sr. Juan Pablo Ramirez Velasquez, onde o jogador do flamengo alega ter sido chamado de "negro" por seu adversário mencionado. Informo que este suposto ato não foi percebido por nenhum membro da equipe de arbitragem no campo de jogo".

Mano Menezes esteve à frente do Bahia em 21 jogos, considerando todas as competições. Acumulou sete vitórias, um empate e 13 derrotas.