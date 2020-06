Tudo sobre a demo do FIFA 21

FIFA 21 deve ser lançado em breve, mas os fãs mais ansiosos da franquia que não conseguem esperar até o lançamento oficial do game já aguardam ansiosamente pela demo do jogo. Como já é costume, a EA Sports divulga uma prévia do game com algumas equipes e estádios licenciados.

No ano passado, a demo de FIFA 20 focou no modo Volta, uma releitura do clássico FIFA Street. Para a nova demo, não é esperado um foco muito grande neste modo e ainda não foi anunciada nenhuma grande novidade.

Faltando poucos meses para o lançamento oficial do game, o portal Goal trouxe o que se sabe sobre a demo de FIFA 21.

Quando a demo de FIFA 21 estará disponível?

Até o momento, não há uma data confirmada para o lançamento da demo de FIFA 21. É de costume que a versão teste apareça nas lojas online para download duas semanas antes do lançamento oficial do jogo. Como a expectativa é de que o game esteja disponível nos últimos dias de setembro, a demo pode ser divulgada na segunda semana do mesmo mês.

Quais consoles terão a demo de FIFA 21?

Espera-se que a prévia de FIFA 21 esteja disponível para Xbox One, PlayStation 4 e PC. A EA Sports não confirmou se a demo estará nos videogames da nova geração. Tanto o Xbox Series X quanto o PlayStation 5 já foram anunicados para o fim de 2020.

Quais times estarão na demo de FIFA 21?

A EA Sports não divulgou os times que estarão disponíveis para a demo. No ano passado, os selecionados foram:

Liverpool

Real Madrid

Borussia Dortmund

PSG

Chelsea

Tottenham

Quais estádios estarão na demo de FIFA 21?

É comum que apenas um ou dois estádios estejam disponíveis nas demos da franquia FIFA. Não foram divulgadas informações quanto a isso. Um possível candidato é o Estádio Krestovsky, arena de São Petersburgo, na Rússia, que receberá a final da Liga dos Caampeões da próxima temporada.