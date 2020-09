Demo do FIFA 21: por que a versão prévia do game foi cancelada?

FIFA 21 deve ser lançado em breve, mas os fãs mais ansiosos da franquia que não conseguem esperar até o lançamento oficial do game já aguardam ansiosamente pela demo do jogo. Neste ano, entretanto, a EA Sports não irá divulgar a costumeira prévia do game.

No ano passado, a demo de FIFA 20 focou no modo Volta, uma releitura do clássico FIFA Street.

Faltando poucos meses para o lançamento oficial do game, a Goal te mostra tudo o que já se sabe sobre o cancelamento do demo do FIFA 21.

Por que a versão demo do FIFA 21 foi cancelada?

A demo do FIFA 21 foi cancelada e não será lançada neste ano: a EA Sports, desenvolvedora do jogo, resolveu focar exclusivamente no versão completa do game e não lançará o beta.

Assim, ao invés de gastar tempo de desenvolvimento montando uma versão "menor" do game, está prometendo um FIFA 21 maior e com mais recursos.