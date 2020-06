Dendoncker garante aos Wolves uma momentânea vaga para a Liga Europa

A 32ª rodada da Premier League começou com uma vitória fora de casa dos Wolves. A equipe de Nuno ganhou por 1 a 0, uma vitória que os coloca, por enquanto, no 5º lugar do Campeonato Inglês.

A agonia do Aston Villa não tem fim. O clube de Birmingham continua na zona de rebaixamento após tal derrota. Um rebaixamento que não poderia estar mais perto.

A partida começou mal para o time da casa. Já aos 10 minutos, Targett se lesionava, tendo que ser substituído por Dean Smith. Apesar disso, os 'villagers' aguentaram os ataques dos Wolves.

Aguentou, mas até o intervalo. No segundo tempo, Leander Dedoncker fez o único gol do jogo e, com os três pontos, o time de Nuno está momentaneamente dentro da próxima Liga Europa.