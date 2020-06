Dennis Bergkamp, o holandês de 51 anos, foi uma verdadeira lenda do Arsenal e passou por equipes como o Ajax e a Inter antes de virar um 'gunner' de corpo e alma.

No vídeo acima, você confere a história desse craque com a camisa do clube inglês, um verdadeiro gênio que contribui para a reconstrução desse gigante da Premier League.