Dentinho e Alex Teixeira? Corinthians 'pé no chão' de Duílio frustra sonhos imediatos da torcida

Recém empossado no cargo de presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves já jogou um balde de água fria nos sonhos da torcida: ele pretende fazer uma gestão com responsabilidade financeira. Ou seja, grandes reforços como Dentinho e Alex Teixeira não estão em pauta por enquanto: “gestão pés no chão”.

Depois de um 2020 com altos gastos, principalmente com a contratação do meia-atacante Luan, Duílio pretende segurar um pouco na hora de buscar reforços neste primeiro momento de seu mandato. Segundo o novo presidente alvinegro, a prioridade será a manutenção do elenco com as peças pedidas por Vagner Mancini e, por enquanto, será baixo o investimento no futebol.

“Manter a base e reforçar com reforços pontuais, sem fazer loucuras, com oportunidades que aparecem. não é momento de grandes contratações, temos que ter responsabilidade financeira. Nosso elenco não é ruim”, explicou Duílio, que assumiu a presidência no lugar de Andrés Sanchez, no último dia 4 de janeiro.

O novo presidente do Timão reforçou ainda que um time caro não necessariamente é eficaz e que um bom elenco pode ser montado com poucos gastos.”Gestão pé no chão, um time caro não significa sucesso. A gente teve chegada de jogadores sem custo, o caso do Cazares, Otero e Fábio Santos. Tem como reforçar sem gastar dinheiro. Não é momento de tratar de contratações, pois nem inscrições podem ser feitas".

Em paralelo ao pé no chão de Duílio, a torcida segue sonhando com dois grandes reforços, que já são especulados no Parque São Jorge há algum tempo: Dentinho e Alex Teixeira. O presidente, inclusive, nega que haja conversas abertas com qualquer um dos dois.

A volta de Dentinho ao clube que o revelou para o futebol mundial tomou conta do noticiário do Alvinegro no final do ano. O jogador, atualmente no Shakhtar Donetsk, tem contrato até novembro deste ano, mas, segundo seu empresário disse ao GE.com, não deve deixar o clube ainda.

Por enquanto só existe o que foi falado pela imprensa. Não tive nenhuma conversa com ele. Tudo vai depender de números, do treinador, se ele quer contar com o atleta. Tudo isso não foi discutido ainda”, disse Duílio, que afirmou não pensar em novos jogadores antes do Campeonato Paulista.

Já o caso de Alex Teixeira vem de mais tempo. O jogador esteve muito perto de assinar com o Corinthians em 2018 mas, em cima da hora, o acerto não foi concluído e, desde então, a cada janela de transferências a torcida se anima com a contratação do ex-Vasco.

Os valores que envolvem a busca pelo jogador são altos e, segundo apurou o Uol Esporte, o Corinthians está ciente disso e sequer trata do assunto com o jogador ou internamente com intenções reais de contratação imediata. Times árabes, com mais condições de arcar com os custos, disputam a contratação do brasileiro.

Descartando as grandes contratações, Duílio disse confiar em Mancini para dar sequência à boa fase que o Timão está recuperando. “Nosso elenco não é ruim. Infelizmente não vivíamos um bom momento em campo, mas com o passar do tempo, com o Mancini, o time começou a se ajeitar e mostra que vai brigar lá em cima, como sempre fez nos últimos anos.A gente vê um caminho muito bom pela frente”, disse o presidente, garantindo o treinador para 2021.