"Dentro de 300 anos continuaremos falando de Cristiano"

Rui Costa considera Cristiano Ronaldo o jogador de futebol mais influente da história. Isso foi garantido em uma entrevista com 'TuttoSport'. Ele afirmou que seus números são inatingíveis.

Ele não poupou elogios ao seu compatriota. “A surpresa será quando o Cristiano deixar de jogar assim e marcar gols fabulosos. Daqui a 300 anos vamos continuar falando de Ronaldo, ele é único: tem mantido o mesmo nível em diferentes equipes, diferentes ligas e na seleção nacional”, começou a dizer.

“Ele tem 35 anos, já conquistou várias vezes. Quando ele estabelece uma meta, ele a atinge. E, conhecendo-o bem, tenho a convicção de que, além do 'scudetto', quer conquistar a todo custo a artilharia, que até agora escapou dele. E, obviamente, da Champions League", continuou.

Ele disse que o via bem na Juve. “Ele me parece muito feliz. Até porque se você não se sair bem em uma equipe, com certeza não fará atuações e gols como os contra a Roma. Para mim, Cristiano chegará no seu clímas aos 40, sem dúvida”, previu, como também disse seu técnico, Fernando Santos.

Ele também falou longamente sobre o clube 'bianconero', especialmente sobre Pirlo, seu novo treinador. "Andrea foi um campeão, ele sabe como os grandes jogadores pensam e acima de tudo sabe perfeitamente o que os atacantes precisam para se exaltar em campo", explicou.

"Apesar do que você pensa do lado de fora, dois campeões como Pirlo e Cristiano resolvem problemas e não os criam. São dois gênios do futebol", disse ele sobre a relação entre seu compatriota e o novo treinador.

"Estou convencido de que Cristiano vai ser tão bom como Zidane. Zizou, tal como o Andrea, como jogador sabia exactamente o que os atacantes precisavam e de fato lidou muito bem com Cristiano", disse Rui Costa ao finalizar.