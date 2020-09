Depay, a ponto de ser sacrificado por um capricho que joga no Milan!

2020, sem dúvida, foi um ano estranho para todos, mas também para Memphis Depay na área esportiva. Papel ruim na Ligue 1, semifinalista da Champions... e um dos melhores colocados para carregar o número 9 do Barça nas costas.

Porém, os dias passam e a operação não avança. O Barça não vende, como Koeman avisou, e a opção do holandês esfria. Enquanto isso, o Lyon estuda outras alternativas para conseguir uma fatia do atacante, que termina seu contrato em 2021.

Como disse o prestigioso jornalista Gianluca Di Marzio, do 'CalcioMercato', a equipe francesa está pensando em colocar Depay em uma operação que termina com Lucas Paquetá em Gerland.

O brasileiro, agora no Milan, sempre foi do gosto do Lyon e agora vê uma grande oportunidade de tentar contratar o brasileiro de apenas 23 anos.

Paquetá já se destacava muito jovem no Flamengo antes de assinar pelo time 'rossonero', que pagou por ele 38 milhões de euros em janeiro de 2019.

O meio-campista disputou 27 partidas - apenas 13 como titular - no ano passado pelo clube italiano e já foi excluído da convocação do Milan para a Liga Europa por decisão técnica de Stefano Pioli.