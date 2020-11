Depay tem acordo verbal com o Barcelona após insistência de Koeman

Não há nada confirmado oficialmente, mas Memphis Depay está muito próximo do Barcelona. Livre para assinar um pré-contrato em janeiro de 2021, o atacante do Lyon tem um acordo verbal para se tornar jogador do time catalão.

O jornal espanhol Mundo Deportivo informou que Depay terá quatro anos de contrato na Catalunha e citou um ponto importante para o acordo se concretizar: o atacante se encaixa nos limites salariais do clube.

Desejo do Barcelona na última janela de transferências, a negociação não aconteceu. Desde as primeiras conversas com o Barcelona, Depay está fazendo jogo duro por uma renovação de contrato com o Lyon e, sem contrato a partir de julho de 2021, a mudança para a Espanha tem caminho livre.

Insistência de Ronaldo Koeman

O treinador do Barcelona conhece muito bem o atacante. Antes de assumir o Barça, Koeman comandava a seleção holandesa e Depay era figurinha carimbada nas convocações e presença quase que unânime no time titular.

Mesmo com a tentativa frustrada de contratar o jogador para o início da temporada 2020/21, o treinador não desiste de contar com Depay, que faz boa temporada com o Lyon - tem cinco gols e três assistências na atual temporada da Ligue 1.

Perguntado pelo Mundo Deportivo sobre a possibilidade da chegada do atacante holandês, Koeman despistou: "Agora não é o momento de falar sobre os jogadores que não estão aqui. Para mim, não é bom. É verdade que apareceu o nome dele [Depay] e ele jogou todos os jogos da nossa seleção como o camisa 9".

Problemas no ataque: Fati lesionado e Griezmann sem confiança

Koeman quer um novo atacante pois os problemas não são poucos no setor. Ansu Fati perderá quatro meses por uma lesão no tornozelo. Antoine Griezmann ainda está com difuldades de demonstrar o bom futebol com a camisa do Barcelona.

"Ele precisa de um pouco mais de confiança e marcar gols sempre dá essa confiança. Não se pode dizer que ele não trabalha, ele trabalha muito, mas talvez se sinta um pouco mais confortável quando está com a seleção, já que está há muito tempo com eles e sempre jogando na mesma posição", disse o treinador.