Depay pede ao presidente da França para poder jogar pela Holanda

A Ligue 1 surpreendeu a todos ao proibir os jogadores da competição de defenderam as suas seleções fora da União Europeia. Uma decisão que gerou uma grande polêmica.

Memphis Depay, estrela do Olympique de Lyon, não estará em campo no compromisso da Holanda contra a Turquia, já que o país faz parte da UEFA, mas não pertence ao bloco econômico da Europa.

Por isso, o jogador holandês utilizou as redes sociais para pedir aos governo francês uma liberação: "Governo francês, posso por favor me juntar à seleção da Holanda na segunda-feira? Seria o mais justo, uma vez que vocês também estão abrindo uma exceção para deixar a seleção francesa viajar para fora da União Europeia para realizarem os seus jogos", escreveu no Twitter.