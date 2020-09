Depois de apenas uma rodada... Mourinho já reclamou do calendário

O treinador do Tottenham já começou a preparar o caminho caso tudo acaba em desastre. Demorou uma semana para Mourinho começar a reclamar de alguma coisa. Do calendário, por exemplo.

Ele está prestes a reforçar a sua equipe com duas contratações 'top', como Bale e Reguilón, mas Mourinho prefere dar as costas à imprensa com as suas desculpas habituais.

O Tottenham terá de jogar no máximo nove jogos em 22 dias, entre a Premier League e a Liga Europa, desde que não seja eliminado nesta última antes do tempo, claro.

Mou encontrou neste calendário comprimido a desculpa perfeita para reclamar e poder permanecer como vítima caso algo dê errado.

Embora, verdade seja dita, ele tenha razão. Não são apenas nove jogos em três semanas, são as viagens. "É uma piada, uma piada de verdade. No sábado estaremos em Southampton, na quarta voaremos para a Macedônia e assim por diante", retrucou, antes do duelo contra os 'saints'.

"É muito dramático, mas quero estar nesta competição, por isso vamos lutar o quanto pudermos", acrescentou, referindo-se à Liga Europa, deixando a porta aberta para a possibilidade de uma eliminação antecipada. Eliminação que, obviamente, não seria sua responsabilidade. Seria do calendário, é claro.