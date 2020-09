Depois de conquistar a América do Sul, é a vez da Europa

O Benfica vive um início de temporada após renovação que tem como protagonista Jorge Jesus. Vindo do Flamengo, onde venceu praticamente tudo, o técnico começa nesta terça-feira uma nova trajetória.

É a vez de tentar conquistar a Europa, desafio que inicia contra o PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira. O jogo vale pela terceira fase prévia da Champions League, será realizado no Estádio Toumba (Grécia) e está marcado para as 19h (hora portuguesa).

O duelo é importante para que as águias consigam avançar rumo à fase de grupos. Sabendo da responsabilidade, o treinador das águias reforçou a "responsabilidade e pressão de ganhar".

"As expectativas são as melhores, é a Champions, a prova máxima, todos sonham com ela, e tanto nós como o PAOK queremos passar esta eliminatória. As nossas expectativas são as melhores porque acreditamos muito no trabalho que fazemos durante a semana, acreditamos muito nos jogadores individualmente, e acreditamos e temos a certeza de que temos tudo, independentemente de ser o primeiro desafio oficial, para fazer um excelente jogo, que nos permita passar a eliminatória, que é o nosso grande objetivo. Sendo a um jogo, não importa muito, é aquilo que está determinado e foi para isso que nos preparámos", disse Jesus em entrevista de imprensa na véspera da partida.

Jorge Jesus comentou sobre o desfalque devido ao coronavírus. "É verdade que um dos nossos jogadores testou positivo, o Mile Svilar, mas isso faz parte da vida de todos, saber conviver com a COVID-19, porque não há outra maneira de vivermos. O futebol deu um exemplo muito grande de como conviver com a pandemia. Há três questões: testar, prevenir e isolar. Isto, para mim, não é nada de novo", afirmou o técnico.

Dois reforços devem estar escalados entre os onze, incluindo Everton, contratado após ser destaque no Grêmio. Os titulares devem ser: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Vertonghen e Grimaldo; Rafa Silva, Weigl, Taarabt e Everton; Pizzi e Seferovic.