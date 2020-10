Depois de duas vitórias, o Barça empata em casa com o Sevilla

O jogo foi particularmente especial para um jogador: Rakitic. Foi o primeiro reencontro do jogador com seu ex-clube desde que voltou ao Sevilla. E ele até tentou, mas não conseguiu balançar a rede.

Quem também não atuou como esperado foi Messi, que arriscou pouco da intermediária e apostou pouco em jogadas individuais.

A partida contou ainda com a estreia de Sergiño Dest, que entrou no 2º tempo, mas não contribuiu para sua equipe sair do empate.

O jogo começou com um leve domínio do Sevilla, apesar de não conseguirem criar jogadas de perigo. Mas isso até o minuto 7, quando De Jong abriu o placar. Suso colocou a bola na área, L. de Jong pegou a sobra na marca do pênalti e soltou uma bomba para o fundo do gol.

E a resposta não demorou nada chegar. Apenas dois minutos depois, Coutinho fez o gol de empate: Belo lançamento de Messi buscando Jordi Alba, mas Navas cortou mal e acabou ajeitando para Coutinho tocar para o gol.

Com o jogo de volta ao equilíbrio, as duas equipes lutavam para tentar buscar logo o gol da vitória e teve chance desperdiçada para os dois lados. Pela parte da equipe visitante, Navas chegou na linha de fundo e fez um belo cruzamento... e por pouco Fernando não chegou na pequena área para empurrar pro gol.

Já do lado do Barça, Ansu Fati deu um belo toque para Griezmann na área, que dominou e bateu com a ponta da chuteira... a bola passou raspando a trave.

Griezmann ainda perdeu outra chance clara, mas no 2º tempo: Ele recebeu uma bela bola, disparou e ficou sozinho na área, mas acabou adiantando demais e perdeu uma bela chance.

Mas ainda no fim do 1º tempo, Messi tentou fazer seu gol: ele disparou, chegou na linha de fundo, limpou par ao meio e chutou colocado. A bola tirou tinta da trave, mas os primeiros 45 minutos acabaram assim.

O 2º tempo voltou com as duas equipes atacando e com um Sevilla ainda mais agressivo por conta de En-Nesyri, que cruzou na pequena área e obrigou Araujo a desviar uma bola que bateu no travessão e quase deu o gol à equipe visitante.

Na reta final, Messi tentou de novo. O estreante Sergiño Dest tocou para o argentino na intermediária, ele bateu colocado e a bola passou raspando no gol de Bono. Em seguida, De Jong recebeu um cruzamento rasteiro de Busquets na marca do pênalti, chutou de primeira e a bola também quase entra.

Já nos acréscimos, Trincão teve a chance de fazer o gol da virada, quando ele recebeu e saiu na cara do gol. O goleiro cresceu pra cima do português e fez uma bela defesa.

Com o resultado do jogo em 1 a 1, o Barcelona conquista seu primeiro empate após duas vitórias.