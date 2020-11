Depois de James, Ancelotti quer tirar Isco do Real Madrid

Carlo Ancelotti se convertou em um inesperado aliado do Real Madrid na hora de dar espaço aqueles jogadores que não contam com minutos no time de Zidane.

James foi o primeiro a desembarcar em Goodison Park e parece que o negócio foi bom para todo mundo. O colombiano reencontrou o seu melhor futebol, o Real Madrid tirou um peso das suas costas e Ancelotti encontrou um líder para o seu projeto.

No entanto, o time inglês quer mais. Segundo o 'Daily Mirror', o conjunto de Liverpool já estuda algumas fórmulas para tirar Isco Alarcón do Bernabéu.

O jogador passou a ocupar um papel secundário no time de Zidane e precisa de uma mudança de ares. A opção de vender o meia é vista com bons olhos em Chamartín.

Em sua etapa no Real Madrid, Carlo Ancelotti converteu Isco em um dos seus pilares. O treinador acredita que pode fazer o espanhol render ao lado de James. Resta saber se o jogador madridista aceitará esse novo desafio