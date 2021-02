Depois de João Félix, Dembélé dá positivo para coronavírus

Moussa Dembélé, a estrela do Atlético de Madrid no mercado de inverno para lutar pela LaLiga, testou positivo para coronavírus. O próprio clube informou isso em nota oficial um dia depois de João Félix também ter sido infectado com o patógeno.

No comunicado, se especifica que o francês se isolou em sua casa. Só depois de o resultado do teste ser negativo duas vezes, ele poderá se juntar ao resto do grupo, que está livre de COVID-19, uma vez que todos foram aprovados no PCR no mesmo dia que ele e nenhuma outra infecção foi relatada.

Os 'colchoneros' terão que ser muito cuidadosos nos próximos dias. O vírus pode ficar incubado por alguns dias, conforme indicado pela Organização Mundial de Saúde, tornando possível que um jogador tenha tido contato direto com o francês ou com o português e acabe testando positivo em breve. Claro, falando do pior cenário possível.

"Nosso elenco se submeteu ontem aos exames PCR como recomenda a LaLiga, além dos exames de antígenos semanais que são protocolo, e Moussa Dembélé apresentou resultado positivo para COVID-19 no exame PCR", informou o Atlético de Madrid.

Sua estreia será adiada

Moussa Dembélé se tornou na janela de transferências de inverno em uma das contratações mais importantes. Seu perfil técnico, diferente do de Luis Suárez, terá um papel crucial para tratar de conquistar a LaLia. Por enquanto, seu momento terá que esperar.

Ele já estava na lista de convocados das partidas do campeonato espanhol contra o Eibar, Valencia e Cádiz. Sua estreia contra o Celta de Vigo nesse fim de semana era uma possibilidade real. No fim, ele terá que esperar em torno de uma semana, dependendo de como evoluirá seu contágio.