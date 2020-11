"Depois de tudo o que aconteceu nos últimos anos, já esperava", diz Platini sobre morte de Maradona

O francês Michel Platini assegura que, tendo em vista "tudo o que aconteceu nos últimos anos", já esperava a morte do seu antigo rival em campo, Diego Maradona, como revelou em entrevista ao jornal 'L'Équipe'.

"É uma grande perda para o futebol e uma tristeza, mas depois de tudo o que aconteceu nos últimos anos, já esperava. Tinha me preparado para ouvir um dia no rádio o anúncio do desaparecimento de Diego Maradona", disse Platini.

O ex-jogador explica que quando o via "falar ou se mover com dificuldade" sabia que as coisas estavam difíceis para o argentino.

"Assim você se prepara para a má notícia, mas quando chega o dia, isso agita o seu coração, a sua cabeça. É difícil, vem a saudade e a melancolia", completou.

Platini falou ainda sobre a vida pessoal do argentino. "Não julgo os seus erros, mas ao seu entorno sim. Todos que estavam ao seu redor se aproveitaram e não o ajudaram a se recuperar", disse Platini.

Por fim, exaltou o talento de 'Don Diego': "O que Zidane fazia com a bola, Maradona conseguia fazer com uma laranja. Como sabia jogar futebol, também poderia ser malabarista de rua", completou.