Depois de um ano, Pedro volta a marcar na Premier

O Chelsea abriu o placar contra o Everton aos 14 minutos da partida com Mason Tony Mount, que recebeu passe de Pedro.

O ex do Barcelona deu início à pintura, chegando na entrada da área e tocando rasteiro para Mount. O jogador inglês dominou, girou e bateu no canto do gol.

O espanhol queria mais que uma assistência, desejava marcar na Premier League após uma longa sequência sem balançar as redes. A seca na competição vinha desde 27 de fevereiro de 2019, quando balançou as redes do Tottenham.

Pedro até marcou desde então, mas sempre por outros torneios, como na Europa League - inclusive com gol na final contra o Arsenal. Nesta temporada, no entanto, ainda não havia feito um gol sequer nas 18 partidas disputadas.

Depois de 21 minutos de bola rolando, o jogador finalmente acabou com essa fase. Em bola bem enfiada por Barkley, o atacante ficou no mano a mano com o goleiro e só precisou tocar para o fundo do gol.