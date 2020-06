Depois de uma goleada, um merecido treino de recuperação

Depois de bater o Deportivo Alavés (6-0) e se distanciar da zona de rebaixamento, o Celta de Vigo fez uma nova sessão de treinamento na segunda-feira de manhã, na qual os jogadores que foram titulares realizaram uma sessão de recuperação tranquila.

O capitão do primeiro esquadrão, Hugo Mallo, completou 29 anos na segunda-feira e seus colegas e membros da equipe técnica o parabenizaram como de costume na equipe celestial, com um corredor de tapas na cabeça no campo das instalações esportivas de A Madroa.

Assim começou o treinamento com o qual o Celta começou a preparar sua visita à Real Sociedad, que será perdida pelo meio-campista turco Okay Yokuslu por conta de sanção, que completará o ciclo de cartão amarelo.

Os titulares realizaram uma suave sessão de treinamento em campo antes de se colocarem nas mãos dos fisioterapeutas, enquanto os substitutos e não convocados trabalhavam sob as ordens de Óscar García Junyent.