Depois de Umtiti, Coutinho é a má notícia do Barcelona

Philippe Coutinho esperava o retorno da Bundesliga para atingir o nível esperado com seu empréstimo, mas a operação no tornozelo direito pode causar mais prejuízo do que se imaginava.

Neste domingo, 'Mundo Deportivo' afirmou que o procedimento exigirá mais do que os 14 dias que foram especulados originalmente como um tempo de recuperação.

O período total seria de seis semanas, segundo o jornal espanhol. Com isso sendo oficialmente confirmado pelo clube, o brasileiro provavelmente não poderia mais jogar no Bayern de Munique nesta temporada.

A notícia é desastrosa para o jogador, que queria retomar seu melhor futebol no final da temporada, e para o Barcelona, ​​que esperava que ele se valorizasse para poder ser vendido a um preço melhor.

A Premier League vem sendo citada por diversos rumores como o destino do jogador, que seria desejo de vários clubes.

O problema físico de Coutinho ocorre poucas horas depois que se soube que Samuel Umtiti se lesionou logo após retornar.