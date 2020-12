Balotelli frustra sonho de candidato no Vasco

Sonho de consumo de Leven Siano para o Vasco, Mario Balotelli seguirá na Itália. De acordo com "Sky Sports", o atacante de 30 anos chegou a um acordo com o Monza, clube da segunda divisão italiana, e fará exames nesta segunda-feira (7) antes de assinar contrato.

Gerido por Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, dirigentes que fizeram sucesso no Milan, o Monza busca repetir a dose com o time da Serie B, e negociou diretamente com o empresário do jogador, Mino Raiola.

Depois de Toué, Balotelli também rejeita projeta de Leven Siana

Menos de uma semana depois de anunciar um acordo com o volante Yaya Touré, Leven Siano, candidato à presidência do Vasco, divulgou um vídeo em que o jogador agradece o convite, mas afirma que não poderá participar do projeto.

Na ocasião, o marfinense alegou motivos pessoais para não se mudar para o Brasil, com o candidato assegurando que o acordo foi desfeito de forma amigável, "sem nenhuma penalidade ou demais obrigações de ambas as partes".

Sete meses depois, foi a vez de ver Balotelli rejeitando o projeto depois de parabenizar Leven Siano pela eleição no Vasco Balotelli, e declarando: “nós nos vemos em breve.”

Como está a eleição presidencial do Vasco?

O rumo da eleição ainda não está definida, uma vez que o julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) sobre a validade da eleição do Vasco realizada no dia 7 de novembro está marcada para o dia 17 de dezembro.

Vale lembrar que ocorreu a votação presencial no dia 7 de novembro, em São Januário, sendo interrompida restando poucas horas para o fim em virtude de uma liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Apesar disso, os membros da mesa diretora decidiram realizar a contagem dos votos e o candidato Leven Siano dos adversários.