Depois do Chelea-Barça de 2009: "Mesas quebradas, garrafas voando"

É um dos jogos mais famosos da história da Liga dos Campeões. Um gol de Andrés Iniesta nos acréscimos qualificou o Barcelona para a final da temporada 2008-09 em Stamford Bridge.

Mas o Chelsea pediu vários pênaltiso que Ovrebo não deu. A atuação do árbitro recebeu inúmeras críticas e, até hoje, esta é considerada uma das partidas mais midiáticas da história.

Jon Obi Mikel lembrou como foi o pós-jogo: "Era um caos no túnel e depois no vestiário. Havia garrafas e coisas voando por toda parte. Eles quebraram as mesas. Todo mundo estava gritando".

"Eu não sei agora, mas perder naquela época era algo que não aceitávamos bem... mas aquela foi uma noite realmente louca. Drogba perdeu a cabeça em campo e depois continuou no vestiário", acrescentou ele ao 'The Athletic'.