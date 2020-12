Depois do pênalti perdido, Braithwaite tem gol anulado pelo VAR

Martin Braithwaite vai tendo uma tarde para ser esquecida. O ex-jogador do Leganés, antes mesmo dos dez minutos, já havia perdido uma penalidade.

O Barcelona não vinha fazendo um bom jogo, mas pouco a pouco começava a levar perigo ao adversário. Em uma boa jogada pela esquerda, Junior Firpo cruzou na medida para Braithwaite só empurrar para as redes, sem chances para Dmitrovic, era o primeiro do Barça... mas não valeu.

O VAR revisou o lance e flagrou um impedimento milimétrico do atacante do Barcelona. No momento do cruzamento, o dinamarquês estava a frente da linha da bola.