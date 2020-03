Depressão pós-Haaland: Salzburg não levanta a cabeça

Haaland precisou de poucos meses para sair do anonimato para o primeiro nível europeu. Seus 28 gols em 22 partidas com o Red Bull Salzburg e especialmente os tentos na Champions lhe abriram as portas do Borussia Dortmund.

No entanto, seu antigo time ficou bastante sentido em campo após seu adeus. De fato, os austríacos, um grande em seu país, só conseguiram uma vitória em jogos oficiais. E esta veio na Copa contra o Amstetten, equipe da Segunda Divisão Austríaca.

O restante das partidas foram de tropeços com três derrotas e dois empates. De fato, o primeiro revés foi contra o LASK Linz, um time que agora lidera o campeonato e já proclamou campeão da fase regular da Liga.

Uma goleada sofrida na Europa League contra o Eintracht em Frankfurt (4-1) e a última derrota contra o Rheindorf Aitach (3-2) juntam-se aos empates da volta contra os alemães (2-2) e contra a Áustria de Viena fora de casa (2-2). Sem dúvida, a saída de Haaland encheu o Dortmund de gols, mas deixou uma seca de comemorações em Salzburgo.