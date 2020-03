"Dérbi sem torcedores? Simplesmente uma m*rda"

A crise do coronavírus está causando inúmeras suspensões, reuniões a portas fechadas e adiamentos. Um dos duelos afetados é o derby de Ruhr, que será entre Borussia Dortmund e Schalke 04. O Signal Iduna Park será fechado e isso parece para Haaland "simplesmente uma m*rda".

"Eu preciso deles, simples assim", disse o atacante sobre os fãs. Ele também opinou sobre o que jogar com o PSG sem os fãs significava para ele: "Para ser sincero, senti falta dos meus fãs em Dortmund. Era estranho jogar".

Ele deu essas declarações às câmeras do 'Goal', que o perguntaram após a partida contra os franceses. Logo eles se tornaram virais, pois os internautas ficaram impressionados com a clareza e a brevidade com que o norueguês falava.

Não é a primeira vez que o jogador está na boca de todos em relação aos seus compromissos na Champions League. Depois de ser eliminado pelos de Tuchel, o esquadrão rival o trollou. O elenco comemorou com um gesto característico sua passagem para as quartas de final.