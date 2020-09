Derrota para o Del Valle é a maior goleada já sofrida pelo Flamengo na Libertadores

O Flamengo sofreu a derrota mais elástica de sua história na Copa Libertadores da América. O time de Domènec Torrent foi dominado e facilmente batido pelo Independiente del Valle, no Equador, e sofreu o revés por 5 a 0. Em todas as participações do Rubro-Negro no torneio continental, nunca tinha havido uma derrota tão elástica como essa para a equipe equatoriana.

Até essa quinta-feira (17), a derrota mais elástica do Flamengo na Libertadores tinha sido há 36 anos, quando o Rubro-Negro foi derrotado por 5 a 1 pelo Grêmio, em Porto Alegre, na edição de 1984 do certame sul-americano.

O jornalista Mr Chip informou que essa derrota por 5 a 0 é a maior goleada já sofrida por um atual campeão da Copa Libertadores nos 60 anos de história da competição continental.

O atual campeão da Libertadores da América teve uma noite para se esquecer. O resultado atípico fez Dome pedir desculpas à torcida após o término do duelo e deixa o treinador em uma situação delicada e sofrendo cada vez mais com a pressão da torcida.

"Nós jogamos mais organizados no primeiro tempo, por isso só sofremos um gol. No segundo tempo tentamos pressionar na frente. Foi uma derrota muito dolorosa e temos que pedir desculpas aos torcedores", declarou Dome após o fim do duelo em Quito.

O blog do Rodolfo Rodrigues, na UOL Esporte, fez o levantamento das derrotas mais elásticas já sofridas pelo Rubro-Negro na competição continental e maioria delas tem algo em comum: foram jogos fora de casa, com apenas uma exceção.

17/9/2020 - Independiente del Valle 5 x 0 Flamengo

26/6/1984 - Grêmio 5 x 1 Flamengo

3/5/2007 - Defensor 3 x 0 Flamengo

6/3/2008 - Nacional 3 x 0 Flamengo

8/5/2008 - Flamengo 0 x 3 América

8/5/1991 - Boca Juniors 3 x 0 Flamengo

Vale lembrar que as duas equipes já se enfrentaram em 2020 antes da Libertadores. Os dois times disputaram a Recopa Sul-Americana e o Flamengo venceu. O confronto, disputado em dois jogos, terminou 5 a 2 para o Fla no placar agregado. No primeiro jogo, em Quito, a partida acabou 2 a 2. Já no Rio de Janeiro, o time treinado por Jorge Jesus aplicou um 3 a 0 e garantiu a taça para si.