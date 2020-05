Desacordo no PSG pode custar caro no mercado

O París Saint-Germain está sendo um dos clubes mais ativos de olho no mercado de transferências. A ideia do conjunto parisiense é se reforçar com jogadores de qualidade cujo preço não seja muito elevado, devido a crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus.

No entanto, a imprensa assegura que as ideias de Thomas Tuchel e Leonardo são bem distintas em relação as necessidades do clube para a próxima temporada.

De acordo com 'Fichajes.com', o diretor esportivo trabalha em várias frentes com o objetivo de fechar o elenco para o próximo curso, um ponto de vista contrário ao do treinador.

Um dos grandes focos de tensão é Thiago Silva. Indispensável para o treinador alemão, o central não tão importante para o diretor esportivo. Além disso, também naõ entram em acordo em relação a Mauro Icardi, Choupo-Moting e Alex Telles.