Desarticulada rede de prostituição homossexual com jogadores sul-americanos

O pesadelo de sete jogadores sul-americanos que viajaram à Espanha com o sonho de construir uma carreira no futebol europeu chegou ao fim. A Guarda Civil, como informa 'La Voz de Cádiz', desarticulou uma rede que os obrigava a se prostituir sem receber um euro em troca.

O funcionamento envolvia o deslocamento de falsos olheiros a países da América do Sul, onde buscavam jogadores com bom físico para prometer um grande futuro no futebol, inclusive diziam que conseguiriam contratos com equipes espanholas.

Uma vez chegados à Europa, perdiam a documentação, eram obrigados a se prostituir em círculos homossexuais e depois tinham o dinheiro recolhido. Por isso, se viam obrigados a mendigar para conseguir se alimentar.

Os jovens permaneciam em Prado del Rey, uma pequena cidade de 6 mil habitantes na Andaluzia, no sul da Espanha. 'La Voz de Cádiz' afirma que eram jogadores vindos da Argentina e da Colômbia.

Uma das vítimas era um adolescente, mas seu sofrimento acabou. A Guarda Civil liberou as vítimas na 'Operação Promises', que deteve três pessoas supostamente envolvidas no esquema criminoso.