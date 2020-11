Descansar? Benzema pega pesado em seu dia livre

Poucos jogadores com a qualidade de Karim Benzema não jogam pela sua seleção. Longe de reclamar, o atacante do Real Madrid aproveita o tempo livre para recuperar o tempo perdido.

O atacante francês postou um Story em que é visto nas instalações do ginásio do CT de Valdebebas, do Real Madrid, treinando juntamente com a frase "Vamonos les fumiers" em referência aos seus fãs.

Zidane quis dar um dia de folga ao seu elenco, mas Benzema mais uma vez demonstrou seu empenho indo a Valdebebas para continuar treinando para a temporada.

Neste momento, Benzema é o único 9 do elenco que tem minutos de sobra e o francês sabe que tem que estar 100% para lutar por todos os títulos.