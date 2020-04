Descartada a opção de jogar com máscaras na Bundesliga

Dias atrás o 'Der Spiegel' divulgou um documento do Ministério de Trabalho alemão onde se estudava a possibildiade de que os jogadores entrassem em campo utilizando máscaras.

Hubertus Heil, ministro alemão do trabalho, negou essa opção em declarações ao 'Bild am Sonntag' e disse que trabalha com outras alternativas.

"Não acredito que as partidas com máscaras sejam possíveis. Em conversas com a DFL, estamos trabalhando construtivamente sobre outras soluções viáveis", disse.

O ministro sabe do desejo do retorno do futebol, mas a saúde está em primeiro lugar. "Entendo o desejo de muitos, mas os jogadores e os funcionários dos clubes precisam ter segurança", concluiu.