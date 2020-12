Deschamps admitiu o apagão de Mbappé, mas tem fé cega nele

Muitas vozes começam a questionar o desempenho de Mbappé. Rothen, ex-jogador do Monaco e do PSG, os dois clubes na carreira do atacante, foi o último a criticar seu nível: "Ele sofre em muitas áreas e não progrediu nada".

Os números do francês ainda são mais do que convincentes. Ele tem 13 gols e sete assistências em 17 jogos. Mas há quem pense que ele caiu um pouco de rendimento, principalmente na liderança e quando se trata de aparecer em momentos cruciais. Por exemplo, na Liga dos Campeões ele só conseguiu marcar contra o Istambul, duas vezes, nas cinco partidas que disputou.

O primeiro a admitir isso é Deschamps, o técnico francês. Mas o treinador ainda acredita cegamente na qualidade de uma das estrelas dos parisienses. E então ele quis deixar isso claro em algumas palavras coletadas pelo 'Europa 1'.

"Até Kylian pode passar por um período em que está um pouco pior. Ela fez tantas coisas extraordinárias... Ele continua fazendo, embora sua eficiência esteja abaixo do que costumava ser. Mas não me preocupa o que ela seja capaz de fazer e o que será capaz de fazer de novo", disse ele.

Mbappé é responsabilizado por uma certa irregularidade, embora o verdadeiro problema de que esteja sofrendo sejam as lesões. Problemas físicos o fizeram perder vários jogos e o deixaram no banco em outros. E é que Tuchel não quis aumentar seus incômodos por causa do calendário apertado desta temporada. Por isso, ele já acumula quatro jogos entrando como substituto, algo impensável a esta altura em outras temporadas.