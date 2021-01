Deschamps continua magoado: "Benzema cruzou a linha"

Deschamps não pensa em fazer as pazes com Benzema. Após a 'ameaça' de um candidato a presidência da Federação Francesa de Futebol de obrigar o treinador a convocar o atacante do Real Madrid, Deschamps deixou claro em declarações a 'RTL' que não esqueceu da acusação de racismo por parte do '9'.

"Apesar do tempo que passou, não posse esquecer. Houveram também declarações de outras pessoas que afetaram a minha família. Afeta o meu nome, a minha família, e ai Benzema cruzou a linha. Dizer certas coisas que são uma agressão verbal o física não podem ser esquecidas. Não posse esquecer, nunca esquecerei", disse o treinador.

Mas o que Karim disse em 2016? Durante uma entrevista ao diário 'Marca', o galo disse: "Deschamps cedeu a pressão de uma parte racista da França". Essas palavras seguem vivas na mente do treinador.

A situação é bastante complicada, já que a má relação entre Benzema e Deschamps poderia gerar algum desconforto na seleção. O 'merengue' vive uma grande fase goleadora e, embora pudesse ajudar o combinado nacional, não está nos planos do treinador.