Deschamps defendeu o cancelamento a Ligue 1 e criticou as outras ligas

O treinador da Seleção Francesa, Didier Deschamps, criticou a volta do futebol em países como Espanha, Alemanha e Inglaterra, o que vê como 'incoerência' e atribui unicamente a questões financeiras e não esportivas.

Em uma entrevista ao diário 'Le Parisien' publicada nessa quarta-feira, Deschamps disse que as partidas disputadas até agora na Bundesliga só se parecem a futebol.

"Vejo jogadores disputando uma partida com todo os elementos próprios do futebol: os contatos e as disputas de bola. Depois, olhamos para o banco e vemos os reservas com máscaras e a dois metros de distância uns dos outros. Sinceramente, não entendo. O risco aumenta no banco? Que incoerência", disse.

Para o treinador francês, a volta das competições "atende evidentemente em primeiro lugar a uma problemática econômica".

"Espanha e Inglaterra, dois dos grandes países do futebol, estão planejando o regresso à competição, porque estas geram muitas receitas, mas a Inglaterra decidiu não retomar a liga feminina. Isso diz tudo", insiste.

Por fim, o galo defende a decisão tomada pelo seu país, de cancelar as competições e faz um elogio especial ao presidente da Federação Francesa, Noël Le Graët, a quem considera "a única personalidade do futebol que soube tomar decisões quando a situação exigiu".