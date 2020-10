Deschamps fala sobre o 0 a 0: "Cristiano não apareceu muito"

Apesar das expectativas de um jogo de tão alto nível no ataque, França x Portugal ficou no 0 a 0 que não definiu a liderança do Grupo 3 da Liga das Nações.

As defesas foram a chave, conforme expresso por Didier Deschamps ao 'M6'. O treinador francês, embora não satisfeito com o resultado, ficou satisfeito com o trabalho para travar Cristiano Ronaldo.

"Sempre podemos fazer melhor, mas a qualidade do adversário também influencia. Portugal tomou precauções, assim como fizemos com Cristiano, que não apareceu muito", disse Deschamps.

Tentou-se mostrar os esforços da sua defesa para conter Cristiano. O problema era que faltou coisa no ataque da França para alterar o placar.

“Às vezes os movimentos não são bons, em outras o passe chegou um pouco tarde. A parte defensiva e o centro de campo foram muito bons. Na última fase temos que fazer melhor para ganhar, mesmo que tenha havido perigo nas jogadas de bola parada", explicou ele.

“Portugal é uma grande equipe e já vimos isso. É sempre melhor quando há gols, mas a qualidade estava em campo, nem tudo é ataque. Foi uma partida sólida e extremamente tática", concluiu o técnico francês.