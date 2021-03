Descoberta uma das estratégias de Tuchel para confundir os rivais

Foi em 19 de janeiro de 2021 quando aconteceu a última derrota do Chelsea. Desde então, os homens de Thomas Tuchel disputaram 13 jogos consecutivos entre vitórias e empates.

Com isso, o jornal 'The Sun' informou que Thomas Tuchel estabeleceu uma estratégia no seu elenco que é utilizada quando estão atacando e que serve para enganar os rivais.

É uma forma de comportamento que os seus adversários não compreendem, já que foi confirmado por um dos rivais da equipe inglesa.

"Você não tem ideia do que está acontecendo, mas eles sabem exatamente o que têm que fazer. Ele simplesmente faz com que os ataques fiquem mais rápidos e mortais. Eles também dizem algumas palavras diferentes o tempo todo, então você não consegue nem mesmo entendê-las", ele explicou.