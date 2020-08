Descubra o salário e o contrato de Pedro na Roma

Pedro Rodríguez disse adeus ao Chelsea após cinco anos com uma mensagem de amor e agradecimento. O ex-jogador do Barcelona aos 33 anos vai começar uma nova aventura no futebol.

E o fará na Serie A de mãos dadas com a Roma, equipe em que já soa para continuar a sua carreira de sucesso como jogador profissional. Após 206 partidas oficiais e 44 gols, o espanhol sairá de cena como 'blue'.

A chegada de Pedro a Roma é um segredo aberto que a própria FIFA se encarregou de confirmar por meio do relato da Copa do Mundo em 9 de agosto, antes mesmo do próprio clube italiano publicá-lo em suas redes.

Na ausência dos romanos de fazerem o anúncio oficial, o portal 'La Gazzetta dello Sport' já marca uma data para a chegada do ex-jogador do Barça a território italiano, especificamente na próxima segunda-feira, 17 de agosto.

Além disso, os referidos meios de comunicação informam que o ponta direita, que chegará gratuitamente, assinará um contrato de duas temporadas, com opção de uma terceira, e receberá um salário de três milhões de euros mais incentivos.