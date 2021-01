"Desde o 5 a 0 do Atalanta, algo mudou no Milan"

O ano de 2020 foi espetacular para o Milan, especialmente desde a paralisação devido à pandemia. A equipe da Lombardia teve um 'click', que Franck Kessié garantiu ter acontecido após a goleada sofrida pelo Atalanta.

"Atalanta 5-0 Milan foi um ponto de virada para nós. Somos o Milan e não podemos dar uma impressão tão má. Desde aquele dia, algo mudou", afirmou Kessié ao 'Il Giornale' sobre a derrota em dezembro de 2019.

Um ponto de inflexão que começou com o treinador do Milan. "Pioli nos explicou o que queria de nós. O grupo o segue desde então, nós seguimos as suas ideias".

“Jogar com dois meias nos deu mais autoconfiança e melhorou o desempenho dos zagueiros. Devemos dar graças aos céticos, eles nos motivam todos os dias, são as nossas vitaminas”, acrescentou.

Agora, o Milan quer lutar pelo título da liga: “Sempre focamos no próximo jogo, agora pensamos no Cagliari. Somos o Milan, a história fala por nós, um clube como o Milan deve estar sempre confortável quando se fala em Scudetto".

Kessié também saudou Mëité: “Eu diria a ele: veja como treinamos e aprenderá rápido, porque precisamos de ajuda. Jogamos uma partida a cada três dias, precisamos que todos ajudem até o final. Ele é muito físico, mostrou suas qualidades em Turim e também pode fazer gols. Nos ajudou".