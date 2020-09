Apesar de onze desfalques, Flamengo volta do Equador com vitória

Após o jogo quase ser adiado devido aos casos de Covid-19 que desfalcaram o Flamengo (com um total de 11 ausências entre contagiados e lesionados), brasileiros e equatorianos entraram em campo para um jogo que teria amplo domínio do Rubro-Negro até o intervalo.

Desde o primeiro minuto, ficou clara a postura da equipe de Domènec Torrent, que organizou o time de forma ofensiva para manter a disputa no campo adversário. Seria assim durante quase todos os 45 minutos iniciais.

O ímpeto do Flamengo não demorou para surtir efeito. Logo aos cinco minutos, Gerson subiu pela esquerda em grande lance individual e acionou Pedro. O atacante recebeu com espaço na entrada da área e bateu rasteriro para abrir o placar.

Sem que o time da casa conseguisse finalizar a gol, o time brasileiro seguiu dominando a partida e ampliou a vantagem com Arrascaeta aos 26 minutos, quando Pedro fez pivô no meio de campo e tocou para Everton Ribeiro, que cruzou do lado direito. O argentino dominou na área dividindo com a zaga e mandou para dentro.

A partir dos 34 minutos, o Barcelona esboçou uma reação e passou a ocupar o campo adversário, mas conseguiu finalizar a gol pela primeira vez somente aos 41 minutos, com Castillo exigindo defesa de César em um chute rasteiro e cruzado

No segundo tempo, o time da casa, precisando da reação, equilibrou o jogo e ainda levou mais perigo ao gol do Flamengo. A mudança de postura levou o Barcelona a descontar logo aos 50 minutos.

Emmanuel Martínez foi o nome do gol. Ele recebeu livre no meio da área após assistência de Cólman, que dominou um longo lançamento e serviu o camisa 8.

O fim de jogo foi mais movimentado, com ataques dos dois lados, mas chances mais perigosas dos equatorianos, que insistiram até o fim, porém não conseguiram fazer o segundo e seguem sem pontuar no Grupo A.

O resultado deixa os brasileiros com nove pontos, ao lado do Independiente del Valle, que é o líder e enfrenta o Junior de Barranquilla nessa mesma noite. O Barcelona segue na lanterna.

Os times voltam a campo pela quinta rodada da fase de grupos na próxima quarta-feira, quando o Flamengo recebe o Independiente del Valle e o Barcelona visita o Junior de Barranquilla.