Desfalcado, São Paulo deve entrar com time misto contra o Fortaleza

Em meio ao calendário apertado e prestes a disputar a partida da volta das quartas de final da Copa do Brasil diante do Flamengo, o São Paulo conta com problemas. Desfalcado de alguns jogadores importantes, Fernando Diniz terá que se desdobrar para escalar o time diante do Fortaleza, neste sábado (14), pelo Campeonato Brasileiro.

Além dos nove desfalques, Diniz também deve poupar alguns atletas para o jogo deste final de semana, dada a sequência do Tricolor nos últimos tempos. Assim, terá que entrar com um time alternativo diante do Leão, mesmo estando também disputando as primeiras posições no Brasileirão.

Como o elenco do São Paulo já não é tão extenso, algumas perdas tornam a situação ainda mais crítica. Para começar, Walce, Lucas Perri e Liziero só devem retornar para a próxima temporada, com lesões graves, e não estão nos planos a curto-prazo de Diniz. Joao Rojas, ainda em transição, não joga a mais de dois anos e também não entrará em campo.

O setor mais crítico para o duelo diante do Fortaleza talvez seja o meio de campo. Sem Tchê Tchê, com Covid-19, e Luan, suspenso após o terceiro cartão amarelo, o treinador terá que improvisar um jogador mais ofensivo como primeiro volante ou utilizar Diego Costa, zagueiro titular, na função - o garoto foi titular da posição no sub-20 do Tricolor com André Jardine.

Isso, porém, acarretaria em outro problema: Arboleda está convocado para a seleção equatoriana e não pode ser utilizado contra o Leão. Assim, caso Diego seja utilizado no meio de campo, Diniz teria que dar chances a Rodrigo, garoto da base que ainda não entrou em campo em 2020, ou novamente retornar com Léo no miolo do zaga.

Para o ataque, Toró e Paulinho Bóia, opções do banco de reservas, também estão cortados. Assim, caso deseje poupar Brenner ou Luciano, o técnico não terá opções de lado de campo - Tréllez, Gonzalo Carneiro e Pablo podem ganhar espaço.

Diniz deve poupar alguns titulares

O problema não fica só nos desfalques por lesão. Com partida importante no meio de semana, Fernando Diniz também deve poupar alguns titulares no duelo. O já veterano Daniel Alves é um que pode sair, dando lugar a Hernanes ou Rodrigo Nestor. Mesmo caso de Juanfrán, que deve ficar no banco para a entrada de Igor Vinícius.

Outros jogadores que vem tendo grande sequência, como Luciano, Gabriel Sara, Igor Gomes e Diego Costa, também podem descansar. Neste caso, Vitor Bueno, Tréllez, Pablo e Rodrigo devem ganhar uma vaga no time titular.

Uma possível escalação do Tricolor para a partida, segundo o GE, contaria com Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Rodrigo Freitas (Diego Costa) e Reinaldo (Léo); Hernanes, Rodrigo Nestor (Daniel Alves) e Vitor Bueno; Luciano (Gonzalo Carneiro), Pablo e Tréllez.