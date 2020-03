Desfalque não é desculpa: Chelsea goleia Everton em casa

Apresentando importantes desfalques como os de Jorginho, Christensen, Kovacic e Abraham, o Chelsea recebeu o Everton com a missão de fazer uma boa partida contra um time que começou mal a temporada, mas vem crescendo aos poucos. E a missão foi mais do que concluída.

A partida foi especialmente importante para Ancelotti, pois era a volta do técnico ao Stamford Bridge, onde havia sido campeão com o Chelsea. O técnico italiano vem conseguindo fazer um bom trabalho com o Everton, com uma equipe que mostra maior consistência. Mas não tanta como para frear os 'blues'.

O Chelsea veio de uma grande vitória para cima do Liverpool na FA Cup. Nada melhor para incentivar o time a entrar em campo e fazer bonito.

Já aos 6 minutos tivemos uma peça do Everton que apareceu e evitou que o time saísse do campo com um placar ainda maior: Pickford. O goleiro fez uma linda defesa depois de um chute à queima-roupa de Mount. Uma pequena amostra do que seria o jogo no Stamford Bridge. O goleiro ainda fez mais uma linda defesa e o compilado desses momentos pode ser visto abaixo:

Em uma bela jogada em equipe, Pedro chegou na entrada da área, tocou rasteiro para Mount na área e o jogador dominou, girou e bateu no cantinho do gol de Pickford. Dessa vez, o goleiro não pôde fazer nada:

Desde o começo, o Chelsea começou agredindo mais, com mais posse de bola. Depois do primeiro gol, os 'blues' obrigaram o Everton a mudar seu estilo de jogo para correr atrás do prejuízo. Os de Ancelotti se viram forçados a fazer jogadas de transições rápidas, usando o meio-campo para criar oportunidade. O problema foi que o Everton não costuma jogar assim e acabou deixando espaços na medular que foram muito bem aproveitados pelo Chelsea. Com tal mudança de estilo, Richarlison e Calvert-Lewin acabaram apagados o jogo todo e nada puderam fazer para evitar o que estava prestes a acontecer: o segundo gol 'blue'.

Apenas oito minutos após o primeiro gol, Barkley fez uma linda enfiada de bola para Pedro , que ficou no mano a mano com o goleiro e só precisou tocar para o fundo do gol. Mais uma bela jogada em equipe.

Com isso, ao time visitante só restou tentar atacar aproveitando os erros do Chelsea. E, quando acontecia, faltava pontaria. Como no lance onde Calvert ficou sozinho contra o goleiro em bola roubada por Richarlison e acabou chutando para fora.

O jogo foi ao intervalo com uma vitória parcial expressiva dos 'blues' e um Everton nada expressivo.

O 2º tempo esboçou alguma reação com Richarlison. Mas o esboço foi apagado já aos 50 minutos. Willian dominou a bola na intermediária e deu um chute perfeito no cantinho do gol de Pickford. Parecia tão fácil. E de fato era.

E apenas três minutos depois, Giroud deixou o seu gol com um cruzamento de Willian na pequena área que encontrou a chuteira do francês. Um nocaute azul mais do que confirmado.

A partir daí, o Everton foi aos poucos aceitando que não conseguiria fazer nem um gol de honra sequer. Lampard aproveitou a oportunidade para dar minutos de jogo a dois jogadores estreantes: Anjorin e Broja

O jogo foi ao fim com um Everton totalmente desolado e um Chelsea que mostrou que desfalque não é desculpa para não conseguir fazer bonito. Os 'blues' agora têm 48 pontos e brigam pelo 3º lugar com o Leicester, atualmente com 50 pontos.