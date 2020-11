Desfalques na rodada de Brasileirão espelham aumento nos casos de Covid-19 no país

O Brasil vive uma semana importante em sua história recente. Além das eleições que escolherão prefeitos e vereadores no domingo (15), o país vê o número de casos de covid-19 aumentar após experimentar uma queda significativa de casos positivos e óbitos. É bem conhecida a ideia de que "o futebol é um reflexo da sociedade" e mais que nunca essa máxima se prova verdadeira. Os clubes da Série A do Brasileirão chegam para a disputa da 21ª rodada com 39 jogadores e dois técnicos testando positivo para o novo coronavírus.

Após se tornar um dos maiores centros do novo coronavírus, o Brasil viu a média móvel de casos e mortes cair especialmente até o fim de outubro. Entretanto, nos últimos dias o país registrou uma alta significativa. Entre 30 de outubro e 12 de novembro, foram registrados 287.206 novos casos. Nas últimas 24 horas, 29.052 pessoas testaram positivo e 523 vidas foram perdidas, de acordo com o levantamento do consórcio dos veículos de imprensa, que não contou com os dados dos estados de São Paulo e do Paraná.

O drama - que ainda parece bem longe do fim - atinge o futebol brasileiro com bastante força. Um levantamento do Globo Esporte apontou que 39 jogadores e dois técnicos não poderão participar da próxima rodada do Brasileirão por conta de estarem com o vírus.

Dos 20 clubes da primeira divisão, apenas oito não apresentaram nenhum caso positivo para essa rodada até a noite dessa sexta-feira (13). São eles: Athletico Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Bragantino, Flamengo, Fortaleza, Goiás e Grêmio. Todos os outros têm pelo menos um atleta infectado.

O time - que passa por um drama particular e tentou o adiamento da partida - com mais casos é o Santos, que até agora conta com 11 jogadores infectados (Ângelo, Vladimir, João Paulo, Lucas Veríssimo, Madson, Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, Alison, Sandry e Alex), além do técnico Cuca.

O Coritiba, que também não poderá contar com o treinador Rodrigo Santana, é o segundo clube com mais baixas por conta da Covid-19. O Coxa tem sete infectados (Matheus Galdezani, Nathan, Patrick Vieira, Matheus Bueno, Ricardo Oliveira, Nathan e Muralha).

Para além dos que já foram falados, confira os outros clubes e atletas com casos de Covid-19.

Palmeiras: 5 (Luan, Gabriel Menino, Rony, Danilo e Gabriel Silva)

Vasco: 4 (Leandro Castán, Carlinhos, Miranda e Ribamar)

Ceará: 2 (Vina e Brock)

Internacional: 2 (Nonato e Patrick)

Corinthians: 2 (Jô e Mateus Vital)

Fluminense: 2 (Fernando Pacheco e Yago)

Atlético-MG: 1 (Sávio)

Botafogo: 1 (Walery)

São Paulo: 1 (Tchê Tchê)

Sport: 1 (Rafael Thyere)

Por conta das eleições, não haverá nenhuma partida de futebol no domingo (15). Por isso, a 21ª rodada será espalhada entre sábado (14) e segunda-feira (16).